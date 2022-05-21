Степанов — о Шипачеве и Войнове в «Ак Барсе»: «Казань взяла проверенных мастеров, способных реализовывать лишнего»
Бывший форвард «Ак Барса» Александр Степанов поделился впечатлениями от перехода Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в казанский клуб.
«Заполучив Шипачева и Войнова, «Ак Барс» сделал вполне логичный и объяснимый ход. Ведь чего не хватало команде в прошедшем сезоне? Правильно, хорошей игры в большинстве! Вот Казань и взяла проверенных мастеров, способных реализовывать лишнего. При этом отмечу, что кубки все равно выигрывают третьи-четвертые звенья, то есть успех ждет тех, у кого в плей-офф находятся хоккеисты, способные поддержать лидеров. Свежий пример ЦСКА у нас перед глазами, вспомните, когда лидеры армейцев ушли в тень, на ключевые роли вышло звено Андрея Светлакова. А у «Динамо» как раз и не нашлось людей, которые помогли бы Шипачеву с партнерами, забили какие-нибудь трудовые голы в самый нужный момент. Так вот у «Ак Барса» с такой прослойкой хоккеистов был полный порядок и в прошедшем сезоне, им как раз не хватало лидеров, голов в большинстве», — приводит слова Степанова Betonmobile.ru.
О переходе Шипачева и Войнова в казанский клуб из московского «Динамо» стало известно 5 мая. Их контракты были рассчитаны до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно, после чего с обоими хоккеистами продлили соглашения до конца сезона-2024/25.
35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».
На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4