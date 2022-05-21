Бывший форвард «Ак Барса» Александр Степанов поделился впечатлениями от перехода Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в казанский клуб.

«Заполучив Шипачева и Войнова, «Ак Барс» сделал вполне логичный и объяснимый ход. Ведь чего не хватало команде в прошедшем сезоне? Правильно, хорошей игры в большинстве! Вот Казань и взяла проверенных мастеров, способных реализовывать лишнего. При этом отмечу, что кубки все равно выигрывают третьи-четвертые звенья, то есть успех ждет тех, у кого в плей-офф находятся хоккеисты, способные поддержать лидеров. Свежий пример ЦСКА у нас перед глазами, вспомните, когда лидеры армейцев ушли в тень, на ключевые роли вышло звено Андрея Светлакова. А у «Динамо» как раз и не нашлось людей, которые помогли бы Шипачеву с партнерами, забили какие-нибудь трудовые голы в самый нужный момент. Так вот у «Ак Барса» с такой прослойкой хоккеистов был полный порядок и в прошедшем сезоне, им как раз не хватало лидеров, голов в большинстве», — приводит слова Степанова Betonmobile.ru.

О переходе Шипачева и Войнова в казанский клуб из московского «Динамо» стало известно 5 мая. Их контракты были рассчитаны до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно, после чего с обоими хоккеистами продлили соглашения до конца сезона-2024/25.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».