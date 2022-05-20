Московское «Динамо» подписало контракт с форвардом системы «Филадельфии» Сушко

Московское «Динамо» в результате обмена с минским «Динамо» получило права на нападающего Максима Сушко.

Как сообщает пресс-служба клуба, белорусская команда получила права на вратаря Ивана Жигалова. Контракт с Сушко рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

Ранее «СЭ» сообщал, что московская команда подпишет соглашение с белорусским форвардом.

23-летний нападающий минувший сезон провел в Северной Америке за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб «Филадельфии». За 63 игры записал на свой счет 17 (10+7) очков при показателе полезности «-5».

Кроме того, Сушко имеет в своем активе две игры в НХЛ и опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», в составе которого за 30 игр набрал 5 (2+3) очков.