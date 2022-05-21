Малыхин и Беляков перешли в «Авангард»

Форвард Федор Малыхин и защитник Федор Беляков подписали контракты с «Авнгардом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним нападющим рассчитано на 2 года, с 29-летним защитником — на год.

«Малыхин закроет дефицитную сейчас позицию центрального нападающего 3-4 звена, , — сказал генеральный менеджер омичей Алексей Волков. — Это мастеровитый игрок с бойцовским характером, способный производить большой объем черновой работы, а также играть в меньшинстве. Солидный опыт выступления в КХЛ и открытый характер Федора помогут нам создать хорошую атмосферу в раздевалке. Беляков — праворукий защитник, один из лучших игроков обороны в Лиге при игре в меньшинстве. Самоотверженный, бесстрашный, может заступиться за партнеров. Всегда блокирует много бросков, что важно для нашей системы игры, в прошлом сезоне заблокировал 103 броска в 31 матче».

В минувшем сезоне Малыхин провел 41 матч за «Витязь», в которых набрал 16 (9+7) очков. Беляков в составе «Адмирала» сыграл 31 матч и не набрал очков.