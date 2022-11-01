Александр Радулов сегодня сыграет за «Ак Барс» против ЦСКА

По информации «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов примет участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Радулов выйдет на лед в тройке с Артемом Галимовым и Кириллом Панюковым.

36-летний россиянин был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2), которая состоялась 30 октября.

В сезоне-2022/23 Радулов набрал 15 (8+7) очков в 21 матче. В последних 8 играх у него лишь 2 голевых передачи.

Матч «Ак Барс» — ЦСКА состоится сегодня, 1 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.