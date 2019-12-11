Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подвел итог заседания руководителей клубов КХЛ.

— Мы видим, что ужесточилась турнирная борьба особенно в Восточной конференции. Уровень команд растет, стало минимум проходных матчей и ценность каждого очка возрастает. Совсем скоро нам играть «зеленое дерби», участвовать в Кубке Шпенглера — календарь «Салавата Юлаева» достаточно напряженный, — цитирует Курносова пресс-служба КХЛ.

На сегодняшнем совещании обсуждалось предстоящее введение пола и потолка зарплат и в «Салавате Юлаеве» работают над этим. Не скажу, что вступи в силу решение с завтрашнего дня, мы были бы на сто процентов готовы. Но к началу следующего сезона обязательно будет соответствовать всем требованиям.

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