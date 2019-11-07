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Александр Крылов: «Замену Михееву найти невозможно»

18:10
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой структуре по селекции, которая была создана в клубе.

— Щербаку не удалось заменить Михеева, а у «Авангарда» появилась новая структура по селекции. Ищет ли данная структура результативного форварда?

— Замену Михееву найти невозможно, к счастью или к сожалению, — цитирует Крылова официальный сайт «Авангарда». — Он большой молодец. Понятно, что структура создана для того, чтобы расширить кругозор поиска и принимать взвешенные решения. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим первый результат работы этого комитета.

— В качестве нового игрока?

— Ну конечно! Комитет для этого и создан, чтобы мониторить рынок, российский, европейский, североамериканский, предлагать кандидатов и принимать взвешенные решения.

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/36824/

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