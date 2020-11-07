Александр Крылов отметил 70-летие омского хоккея

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил клуб с празднованием 70-летия.

— Сегодня омскому хоккею исполняется 70 лет, — сказал Крылов. — Большой путь, пройденный нашей командой за эти годы, вместил в себя золото чемпионата России, Кубок европейских чемпионов, четыре серебряные медали и две бронзовые. Клуб воспитал двух олимпийских чемпионов и пятерых чемпионов мира. Все это — не просто достижения. За каждой победой, каждым матчем, каждой тренировкой стоят люди, отдавшие «Авангарду» часть своей жизни. Мы помним каждого тренера, каждого игрока, каждого врача, массажиста и точильщика коньков, каждого болельщика — и каждому говорим спасибо. Вы — это «Авангард»! Мы — это «Авангард», потому что дорога, пройденная за эти 70 лет, не заканчивается. Впереди возвращение в Омск, новая арена, молодежный чемпионат мира и новые победы. Которые мы обязательно добудем все вместе! С праздником всех, кто болеет за наш клуб! С днем рождения, омский хоккей!