«Ждем «травмированного». Ожиганов ожидает возвращения Кузьменко в СКА

Ожиганов ожидает возвращения Кузьменко из сборной России в СКА

Защитник СКА Игорь Ожиганов выложило новый пост в сторис Instagram.

Он подписал картинку двумя словами: «Ждем «травмированного».

Instagram Игоря Ожиганова.

Это намек на возвращение нападающего Андрея Кузьменко в СКА из расположения сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Кузьменко, являющийся вторым бомбардиром сезона КХЛ, покинул расположение сборной России 6 февраля перед стартом Олимпиады-2022 из-за травмы.