Александр Кожевников: «НХЛ будет доигрывать, РПЛ, ЛЧ, тоже. Не будем же мы самовольно убивать свой хоккей?»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что плей-офф КХЛ должен быть доигран после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом и проведение матчей не будет угрожать здоровью участников и зрителей.

— Любой турнир должен быть доигран и должен быть его победитель. Нынешняя ситуация не позволила продолжить розыгрыш Кубка Гагарина сейчас, тем не менее, когда положение дел нормализуется, сезон думаю нужно будет доиграть. Играть без зрителей было бы неправильно. В четвертьфинал вышло восемь сильных команд, даже если они не смогут продолжить, нужно доиграть шестью командами. НХЛ будет доигрывать, РПЛ, ЛЧ, европейские футбольные чемпионаты тоже. Не будем же мы самовольно убивать свой хоккей? Нам нужно переждать, и, допустим, в мае завершить сезон, если надо, продлить контракты. Ясно, что чемпионат мира тоже будет перенесен.

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