Кадейкин: «Сегодня выиграть «Трактор» не получилось, но по игре все было ровно»

Кадейкин считает, что пятая игра «Салавата» с «Трактором» была равной

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— Равная игра, все очень близко. В третьем периоде все решила игра в большинстве — мы не забили, а они забили.

— Как считаете, вы до сих пор андердоги?

— Мы никак не считаем. У нас был наигран хороший резерв. Команда быстро пересобралась. У нас есть система, которую мы стараемся выполнять. Когда мы выходим на лед, то думаем об игре. Ни один хоккеист не думает во время матча, хорошие ли у него шансы на победы.

— Расскажи о своем голе.

— Были заряженные сегодня. Моментов было много. Где-то думаешь, что нужно просто бросать в сторону ворот. И так работает.

— Как правильно психологически подготовиться к шестой игре?

— Да все нормально. Сегодня не получилось, но по игре все было ровно. Нужно подработать несколько моментов и все будет нормально, — передает слова Кадейкина корреспондент ГорОбзор.Ру.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.