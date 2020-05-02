Александр Гольц вошел в тренерский штаб «Металлурга»

Александр Гольц занял пост помощника главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева.

— Мы кропотливо работаем над формированием нового тренерского штаба, подобрали качественных специалистов, — цитирует Воробьева официальный сайт «Магнитки». — По поводу нового тренера вратарей Клемена Мохорича можно сказать, что решение принималось на основании огромного объема тщательно собранных данных. Я с ним много разговаривал, собирали информацию о нем везде, где он работал, с кем он работал, как он работал. Мы разговаривали с вратарями, которых он тренировал в Континентальной хоккейной лиге, и было понятно, что он качественно и профессионально подходил к своим обязанностям, были хорошие отзывы.

Мы уверены, что он даст хороший импульс в развитии нашим вратарям. Он в работе с утра до ночи, по-хорошему фанат своего дела, поэтому, учитывая все вышесказанное, мы и остановились на его кандидатуре.

Что касается Александра Гольца, то он проделал большой объем работы в «Северстали», мы внимательно посмотрели интересующие нас моменты, достаточно долго созванивались, общались по поводу общих взглядов на то, как должна действовать команда. В «Металлурге» он будет отвечать за атаку, я уже поставил перед ним некоторые задачи, над которыми он сейчас работает, и могу сказать, что у него очень много интересных идей и решений — в данный момент мы их активно обсуждаем.

Ну а что значит «Металлург» для Александра Гольца и кто такой Александр Гольц для Магнитогорска — всем понятно, это золотые страницы истории «Магнитки». Эта связь дает ему дополнительную мощную мотивацию, что мы тоже учитываем.

Он хороший специалист — я уверен, что он будет очень серьёзным дополнением руководящего состава команды.