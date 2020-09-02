Александр Андриевский: «Стремвалль пока не присоединился к «Сочи». Ждем его со дня на день»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский ответил на вопросы журналистов перед стартом сезона. Он отметил, что шведский нападающий Мальте Стремвалль пока не присоединился к команде.

«Понятно, что сейчас непростое для всех время, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Это накладывает свой отпечаток, в том числе на предсезонную подготовку. Наверное, это не только у нас, но у всех команд. У нас были небольшие проблемы, но поработали плодотворно. Хотя и не сделали на сто процентов объем работы, который задумывали, но вперед смотрим с оптимизмом. Где-то недобрали игровой практики — на то были объективные причины. Считаю, что через стартовые матчи наберем необходимую игровую форму.

Мы пытаемся создать и работаем с двумя бригадами большинства. Что касается меньшинства, то у нас есть ребята, которые показали на предсезонных сборах, что смотрятся в этом компоненте лучше. И легионеры, кстати, тоже будут играть в меньшинстве. Когда к команде присоединится Стремвалль? Мальте пока не приехал, к сожалению. Делаем скидку на нынешнее время. Он оформляет визу, чтобы приехать. Ждем его со дня на день.

Кто будет капитаном и ассистентами? Капитан — Даниил Апальков. Ассистенты — Никита Точицкий, Игорь Руденков и Юрий Александров".

Первый матч в новом сезоне «Сочи» проведет 4 сентября против ЦСКА в Москве. Начало в 19.30 по московскому времени.