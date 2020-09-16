Александр Андриевский: «Нам симпатизирует, что у «Сочи» вырисовывается команда»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:1Б).

— Хорошая боевая игра, — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ. — Понравилось движение в первых двух периодах. Наверное, это были два лучших периода, если брать короткий отрезок с начала чемпионата. Немного не хватило нам сил на концовку третьего периода — там уже Магнитогорск выглядел свежее нас. Здорово, что выстояли в меньшинстве в овертайме.

Хорошая самоотдача игроков по всей игре, ребята молодцы в этом плане, выполнили всю установку. Всей игрой, если брать в целом, мы довольны. Выделять кого-то я бы не стал. Еще раз повторюсь: нам симпатизирует, что у нас вырисовывается команда. Начинает появляться характер. Команда новая, строится по ходу сезона. Новички, которые влились в команду, выполняют ту работу, которую мы ждем от них.