Александр Андриевский: «На данный момент тяжело нам играть с ЦСКА в открытый хоккей»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6).

— Особо комментировать нечего. На данный момент тяжело нам играть с ЦСКА в открытый хоккей, первым номером и с позиции силы, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — План на игру был действовать на контратаках. Два периода у нас это получалось, когда строго выполняли игровое задание, но в третьем начали придумывать какие-то непонятные ходы и нас буквально сразу наказали и поставили на место. Хорошо, что у нас сейчас будет небольшая пауза. Будет возможность все это переосмыслить, немножко отдохнуть.

— Почему решили не менять Налимова? И опять в игре с ЦСКА пропустили много шайб в третьем периоде, как это было в Сочи. Получается, не учли ошибки?

— Немножко повторюсь. У нас сегодня соперник был обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, лидирует в данный момент в «регулярке», один из главных претендентов на Кубок. Я бы не сказал, что мы совсем плохо играли, но ошибка — гол, ошибка — гол. Психологически сложно потом вернуться в игру. От этого все проблемы. То, что не поменяли Налимова — решили дать Ивану шанс добороться эту игру. По такому счету винить его в шести пропущенных шайбах нет никакого смысла. Проиграла вся команда.