Александр Андриевский: «Мы выиграли маленькую войну в третьем периоде матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:0).

— Тяжелейшая игра для нас: очень много времени провели в меньшинстве, особенно, в третьем периоде — 9 минут, — приводит слова Андриевского официальный сайт «Ак Барса». — Причем, не сказать, что мы просто стояли — соперник наседал, и ребята проявили самоотверженность, словили броски на себя: им за это особая благодарность.

Считаю, что два периода мы играли на равных, хоть у нас и не было много голевых моментов. За исключением третьего периода — еще раз скажу спасибо ребятам за самоотверженность, настрой и маленькую войну, которую мы выиграли в третьем периоде.

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