Акинфеев посетил матч «Ак-Барс» — ЦСКА

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев посетил третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

На трибунах он был замечен в компании своей супруги Екатерины и детей футболиста.

Игра проходит на ЦСКА-Арене в Москве.