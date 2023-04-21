ЦСКА во втором периоде забросил «Ак Барсу» 3 шайбы с 5 бросков

ЦСКА во втором периоде третьего матча финала Кубка Гагарина забросил «Ак Барсу» 3 шайбы с 5 бросков.

Голами в составе армейцев отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.

На третий период ворота «Ак Барса» вышел защищать Амир Мифтахов. Он заменил Тимура Билялова.

На момент публикации новости счет в матче 3:1 в пользу ЦСКА. Счет в серии — 1-1.