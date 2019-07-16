"Ак Барс" вылетел на сбор в Финляндию

В составе казанского "Ак Барса" на сбор в Финляндию поехало 38 хоккеистов, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор будет проходить с 17 по 28 июля в городе Куортане. После возвращения в Казань команда продолжит подготовку к сезону на клубной базе.

На сбор отправились:

Вратари: Тимур Билялов, Артур Мисбахов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлев, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Дамир Мусин, Глеб Мальцев, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Данил Воеводин, Дмитрий Воронков, Артем Валеев, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Артем Галимов, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Максим Лазарев, Максим Марушев, Артем Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачев, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.

Голкипер Эмиль Гарипов продолжит подготовку к сезону по индивидуальной программе в Казани.

Первый матч в КХЛ сезона-2019/20 казанский клуб сыграет 3 сентября на выезде против ЦСКА.