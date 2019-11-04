«Ак Барс» всухую победил «Северсталь». Казанцы сравнялись по очкам с ЦСКА

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Ак Барс». Гости победили со счетом 2:0.

Казанский клуб набрал 39 очков и сравнялся с ЦСКА в турнирной таблице.

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«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Кормье — 8 (бол., Юдин, Лямкин), 32:09 — 0:1. Э. Галимов — 7 (Кара, Ожиганов), 32:58 — 0:2.

Вратари: Подъяпольский — Билялов.

Штраф: 12 — 36.

Броски: 21 (8+4+9) — 29 (6+20+3).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

4 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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