«Ак Барс» всухую победил «Локомотив». Глухов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Локомотив». Казанцы одержали победу со счетом 3:0 и вернулись на первое место в турнирной таблице во всей лиге.

Два очка набрал нападающий Михаил Глухов. На его счету гол и результативная передача.

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«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Лямкин — 2 (Фрэттин, Ли), 11:21 — 1:0. Ли — 2 (Глухов, Фрэттин), 27:43 — 2:0. Глухов — 5 (Хенкель, Яруллин), 28:46 — 3:0.

Вратари: Билялов — Коновалов (Лазушин, 28:46, 49:43 — 51:54, 53:39 — 54:39, 54:39 — 56:03, 57:23 — 57:30).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 17 (12+3+2) — 29 (4+13+12).

Судьи: Акузовский, Ансонс.

28 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».