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«Ак Барс» ведет переговоры с Ховановым и Свечниковым

2 июля 2020, 16:43
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«Ак Барс» ведет переговоры с нападающим «Миннесоты» Александром Ховановым и с форвардом «Детройта» Евгением Свечниковым. Оба игрока являются воспитанниками казанской команды.

— «Ак Барс» ведет переговоры с двумя воспитанниками, которые выступали за океаном — Александром Ховановым и Евгением Свечниковым, — цитирует генерального менеджера клуба Рафика Якубова РИА «Новости». -Мы поговорили со Свечниковым и «Детройтом». В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде.

Свечников в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200702/1573797642.html

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