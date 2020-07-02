«Ак Барс» ведет переговоры с Ховановым и Свечниковым

«Ак Барс» ведет переговоры с нападающим «Миннесоты» Александром Ховановым и с форвардом «Детройта» Евгением Свечниковым. Оба игрока являются воспитанниками казанской команды.

— «Ак Барс» ведет переговоры с двумя воспитанниками, которые выступали за океаном — Александром Ховановым и Евгением Свечниковым, — цитирует генерального менеджера клуба Рафика Якубова РИА «Новости». -Мы поговорили со Свечниковым и «Детройтом». В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде.

Свечников в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.