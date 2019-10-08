«Ак Барс» уверенно обыграл «Локомотив» и одержал шестую побед подряд

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Ак Барсу» — 0:4. Дубль оформил Михаил Фисенко, также отличились Кирилл Петров и Станислав Галиев.

Казанцы одержали шестую победу подряд и с 24 очками закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» (10) — 11-й на Западе. У ярославцев лишь 2 победы в 8 последних матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Фисенко — 2 (Основин, Лукоянов), 1:41 — 0:1. Фисенко — 3 (мен., Викстранд, Петров), 23:29 — 0:2. Галиев — 4 (Зарипов), 32:29 — 0:3. Петров — 5 (Кормье, Яруллин), 56:19 — 0:4.

Вратари: Коновалов — Билялов.

Штраф: 9 — 34.

Броски: 20 (3+9+8) — 31 (15+7+9).

Судьи: Кулаков, Наумов.

8 октября. Ярославль. «Арена-2000».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика