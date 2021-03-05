ЦСКА во второй раз обыграл «Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина

ЦСКА победил «Спартак» (5:1) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0.

В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендэн Лайпсик и Максим Мамин. У красно-белых шайбу забросил Дмитрий Вишневский. Третий матч пройдет 7 марта.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы: Локтионов — 1 (бол., Робинсон, Лайпсик), 22:33 — 1:0. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Широков), 36:25 — 1:1. Дальбек — 1 (Телегин, Светлаков), 38:11 — 2:1. Шалунов — 2 (Окулов, Мамин), 43:48 — 3:1. Лайпсик — 1 (Попов), 50:01 — 4:1. Мамин — 1 (Сергеев, Шалунов), 59:32 — 5:1.

Вратари: Юханссон — Гудачек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (6+13+6) — 18 (3+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

5 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-0