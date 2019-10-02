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«Ак Барс» — СКА: составы команд

18:15
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимает СКА. Стали известны составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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