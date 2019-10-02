«Ак Барс» — СКА: составы команд
18:15
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимает СКА. Стали известны составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Немного обновили сочетания — в таком составе сыграем против СКА ? pic.twitter.com/SszVHoX0fm— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 2, 2019
В Казани сыграем вот в таком составе.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 2, 2019
Вперед, наш СКА! #АКБСКА pic.twitter.com/g3PhgFzJb9
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