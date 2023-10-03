Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

«Ак Барс» проиграл «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ак Барс» проиграл «Северстали» (1:4) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Гости повели со счетом 2:0 к 5-й минуте встречи благодаря шайбам Александра Скоренова и Михаила Ильина. Во втором периоде третью шайбу череповчан забросил Данил Аймурзин.

В третьем периоде первую шайбу в КХЛ на свой счет записал 21-летний нападающий казанцев Семен Терехов, а Никита Коростелев забросил в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 3:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 4:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол., Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (п.в., Барберио), 59:22 — 1:4.

Вратари: Ахтямов (57:28 — 59:22) — Шугаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9).

Судьи: Морозов, Шувалов.

3 октября. Казань. Татнефть-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Пекине
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Торпедо» дома уступило «Авангарду»

КХЛ, 3 октября: «Ак Барс» проиграл «Северстали», «Торпедо» уступило «Авангарду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Автомобилист 14 8 6 18
4 Ак Барс 13 8 5 17
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 12 7 5 15
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 13 4 9 12
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 13 9 4 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Северсталь 12 6 6 13
8 Куньлунь РС 15 6 9 13
9 СКА 12 6 6 12
10 Динамо Мн 12 5 7 12
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 17:00
Автомобилист – Амур
 2 : 1 Б
3.10 19:30
Ак Барс – Северсталь
 1 : 4
3.10 19:30
Торпедо – Авангард
 0 : 1
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости