«Ак Барс» проиграл «Северстали» в домашнем матче КХЛ
«Ак Барс» проиграл «Северстали» (1:4) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Гости повели со счетом 2:0 к 5-й минуте встречи благодаря шайбам Александра Скоренова и Михаила Ильина. Во втором периоде третью шайбу череповчан забросил Данил Аймурзин.
В третьем периоде первую шайбу в КХЛ на свой счет записал 21-летний нападающий казанцев Семен Терехов, а Никита Коростелев забросил в пустые ворота.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 3:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 4:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол., Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (п.в., Барберио), 59:22 — 1:4.
Вратари: Ахтямов (57:28 — 59:22) — Шугаев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9).
Судьи: Морозов, Шувалов.
3 октября. Казань. Татнефть-Арена.
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