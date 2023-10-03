«Ак Барс» проиграл «Северстали» в домашнем матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Северстали» (1:4) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Гости повели со счетом 2:0 к 5-й минуте встречи благодаря шайбам Александра Скоренова и Михаила Ильина. Во втором периоде третью шайбу череповчан забросил Данил Аймурзин.

В третьем периоде первую шайбу в КХЛ на свой счет записал 21-летний нападающий казанцев Семен Терехов, а Никита Коростелев забросил в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 3:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 4:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол., Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (п.в., Барберио), 59:22 — 1:4.

Вратари: Ахтямов (57:28 — 59:22) — Шугаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9).

Судьи: Морозов, Шувалов.

3 октября. Казань. Татнефть-Арена.