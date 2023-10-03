«Торпедо» дома уступило «Авангарду»
«Торпедо» на своем льду уступило «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.
У клуба из Омска заброшенной шайбой отметился Денис Венгрыжановский.
«Торпедо» на данный момент идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, набрав 19 очков за 13 игр. «Авангард» расположился на 7-й строчке (13 очков в 12 матчах).
5 октября клуб из Нижнего Новгорода на выезде сыграет с «Куньлунем». Омская команда в этот же день встретится с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Венгрыжановский — 2, 7:41 — 0:1.
Вратари: Кульбаков (59:32) — Демченко.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (9+8+11) — 18 (8+7+3).
Судьи: Мисюрь, Сидоренко.
3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|Лада
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|Автомобилист
|14
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|6
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|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
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|Авангард
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|7
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|Сал. Юлаев
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|6
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|Амур
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|Барыс
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|Адмирал
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|13
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|4
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|4
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|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
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|7
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|6
|ЦСКА
|13
|6
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|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|15
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|9
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
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|12
|5
|7
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|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|2 : 1 Б
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|1 : 4
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|0 : 1
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