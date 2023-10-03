«Торпедо» дома уступило «Авангарду»

«Торпедо» на своем льду уступило «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.

У клуба из Омска заброшенной шайбой отметился Денис Венгрыжановский.

«Торпедо» на данный момент идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, набрав 19 очков за 13 игр. «Авангард» расположился на 7-й строчке (13 очков в 12 матчах).

5 октября клуб из Нижнего Новгорода на выезде сыграет с «Куньлунем». Омская команда в этот же день встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Венгрыжановский — 2, 7:41 — 0:1.

Вратари: Кульбаков (59:32) — Демченко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (9+8+11) — 18 (8+7+3).

Судьи: Мисюрь, Сидоренко.

3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.