«Ак Барс» разгромил минское «Динамо»
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское «Динамо» со счетом 7:2.
Казанцы одержали четвертую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
Голы: Галимов — 4 (Петров, Викстранд), 5:31 — 1:0. Зарипов — 5 (бол., Воронков, Яруллин), 11:58 — 2:0. Лукоянов — 2 (мен., Глухов), 25:12 — 3:0. Фальковский — 2 (Шарангович, Мерфи), 35:24 — 3:1. Петров — 8 (мен., Дыняк), 38:58 — 4:1. Юдин — 4 (Дыняк), 48:07 — 5:1. Да Коста — 13 (бол., Педан, Журавлев), 54:59 — 6:1. Лодня — 1 (бол., Козун), 58:05 — 6:2. Доус — 17 (Да Коста, Тихонов), 59:00 — 7:2.
Вратари: Билялов — Фурх (Тэйлор, 40:00).
Штраф: 37 — 8.
Броски: 29 (10+11+8) — 28 (5+11+12).
Судьи: Гамалей, Хрибик.
11 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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