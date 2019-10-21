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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист»

19:21

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1. Казанский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, «Автомобилист» идет седьмы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Голы: Ли — 1 (Основин), 4:08 — 0:1. Зарипов — 5, 8:57 — 0:2. Трямкин — 1, 20:52 — 1:2. Азеведо — 6 (Викстранд, Петров), 26:22 — 1:3. Э. Галимов — 6 (Педан), 47:08 — 1:4. Галиев — 5 (Зарипов, Яруллин), 53:24 — 1:5. Викстранд — 4 (бол., Фрэттин, Азеведо), 55:11 — 1:6.

Вратари: Гросс (Фомин, 55:11) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (12+8+9) — 27 (7+11+9).

Судьи: Бирин, Ромасько.

21 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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