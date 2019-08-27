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«Ак Барс» представил обновленную форму на сезон-2019/20. Фото

16:00
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«Ак Барс» в Twitter представил обновленную форму на сезон-2019/20.

На воротник клубной формы нанесли чемпионские годы и модернизировали стилистическое написание названия клуба.

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