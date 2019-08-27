«Ак Барс» представил обновленную форму на сезон-2019/20. Фото
16:00
«Ак Барс» в Twitter представил обновленную форму на сезон-2019/20.
На воротник клубной формы нанесли чемпионские годы и модернизировали стилистическое написание названия клуба.
Обновлённая форма на сезон 19/20 ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) August 27, 2019
Нанесли чемпионские годы на воротник, перевели спонсорские логотипы в монохром и модернизировали стилистическое написание названия клуба#нашкод843 pic.twitter.com/tPOzczAPgB
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