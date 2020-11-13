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«Ак Барс» представил форму из переработанного пластика

11:50
Новая форма «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс» Новая форма «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс»
Новая форма «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на официальном сайте представил игровую форму, которая сделана из переработанного пластика.

«Новая форма выполнена в черном цвете. Комплекты изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и по своим характеристикам не уступают традиционным экземплярам. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Все нанесение на форме выполнено методом сублимационной печати. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку», — говорится в сообщении клуба.

«Ак Барс» после 25 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 36 очков.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19900.html

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