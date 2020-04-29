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«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Педаном

18:05
Андрей Педан. Фото ХК «Ак Барс»
Андрей Педан. Фото ХК «Ак Барс»
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Защитник Андрей Педан продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 26-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Педан провел 41 матч за «Ак Барс» и набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+19».

Защитник выступает за казанцев с 2018 года.

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