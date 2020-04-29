«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Педаном
18:05
Защитник Андрей Педан продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 26-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Педан провел 41 матч за «Ак Барс» и набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+19».
Защитник выступает за казанцев с 2018 года.
Педан в деле! Защитник подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год ? pic.twitter.com/y8N3OvDPVm— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 29, 2020