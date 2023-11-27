«Витязь» нанес «Барысу» пятое поражение подряд
«Витязь» обыграл «Барыс» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Александр Дарьин, у которого гол и две результативные передачи.
«Витязь» обыграл «Барыс» в пятый раз подряд. Победная серия подмосковной команды над клубом из Казахстана длится с 27 ноября 2021 года.
«Витязь» поднялся на 10-е место в таблице Западной конференции с 30 очками в 36 матчах, «Барыс» идет на 11-й строчке Восточной конференции с 27 очками в 36 играх.
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|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|36
|17
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|39
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|36
|10
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|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
Результаты / календарь
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1.12
2.12
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 2
|27.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|2 : 5
|27.11
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Трактор – Торпедо
|- : -
|27.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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