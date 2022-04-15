35-летний защитник СКА Робинсон объявил о завершении карьеры

Защитник СКА Мэт Робинсон принял решение завершить карьеру. О своем решении 35-летний канадец объявил в Telegram-канале команды из Санкт-Петербурга.

В КХЛ Робинсон также выступал за рижское «Динамо», «Динамо» из Москвы и ЦСКА.

Всего он провел в лиге с учетом плей-офф 551 матч, в которых набрал 227 (75+153) очков.

В 2019 году Робинсон выиграл Кубок Гагарина. Трижды он становился участником Матча звезд КХЛ.

Робинсон — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады.