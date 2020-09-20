«Ак Барс» переиграл «Сочи». Виктор Тихонов оформил дубль
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Сочи». Казанцы победили со счетом 5:3. Дубль оформил нападающий «Барсов» Виктор Тихонов.
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«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы: Тихонов — 1 (Азеведо), 17:05 — 1:0. Тихонов — 2 (Галимов, Дыняк), 21:22 — 2:0. Рубцов — 1 (Гараев, Седов), 33:07 — 2:1. Галиев — 4 (Зарипов), 33:37 — 3:1. Галимов — 1 (бол., Шмелев), 37:51 — 3:2. Стремвалль — 1, 38:56 — 3:3. Рукавишников — 1 (Галимов), 52:48 — 4:3. Азеведо — 3 (п.в., Юдин), 59:31 — 5:3.
Вратари: Рейдеборн — Лассинантти (59:05 — 59:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (11+9+12) — 25 (8+12+5).
Судьи: Акузовский, Раминг.
20 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3364 зрителя.
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