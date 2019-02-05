"Ак Барс" обыграл "Торпедо", Зарипов сделал дубль

"Ак Барс" выиграл у "Торпедо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Данис Зарипов, который сделал дубль, Владимир Ткачев, Станислав Галиев и Вячеслав Основин. У гостей забил Роберт Саболич.

"Ак Барс" набрал 77 очков и занимает третье место в Восточной конференции. У "Торпедо" 58 очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород" - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Зарипов - 6 (Лукоянов, Манухов), 2:13 - 1:0. Ткачев - 9, 31:00 - 2:0. Саболич - 12 (Семин), 42:33 - 2:1. Зарипов - 7 (бол., Азеведо, Ландер), 57:43 - 3:1. Галиев - 10 (п.в., Ткачев, Попов), 58:11 - 4:1. Основин - 4 (Зарипов), 59:17 - 5:1.

Вратари: Подъяпольский (58:00 - 58:11) - Браст.

Штраф: 4 - 20.

Броски: 40 (14+10+16) - 24 (4+11+9).

Судьи: Овчинников, Щенев.

5 февраля. Казань. "Татнефть-Арена". 7251 зритель.

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