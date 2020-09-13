«Ак Барс» обыграл «Сочи», забросив четыре безответные шайбы

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 4:0.

Казанцы с 8 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, сочинцы с двумя очками — на последней строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Петров — 1 (Азеведо, Кормье), 25:35 — 0:1. Бурмистров — 1 (Галиев), 29:37 — 0:2. Азеведо — 2 (Яруллин), 51:37 — 0:3. Доус — 3 (бол., Викстранд, Зарипов), 58:33 — 0:4.

Вратари: Третьяк — Билялов.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 19 (14+3+2) — 33 (6+16+11).

Судьи: Букин, Гашилов.

13 сентября. Сочи. ДС «Большой».