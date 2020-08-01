«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в предсезонном матче

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в товарищеском матче. В составе казанского клуба дубль на свой счет записал нападающий Станислав Галиев, по шайбе забросили Джастин Азеведо и Патрис Кормье. У гостей единственный гол на счету Булата Шафигуллина.

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Товарищеские матчи

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Галиев — 3 (Азеведо, Да Коста), 18:55 — 1:0. Азеведо — 1 (Галиев, Журавлев), 24:11 — 2:0. Шафигуллин — 2, 42:02 — 2:1. Галиев — 4 (бол., Лямкин, Яруллин), 46:03 — 3:1. Кормье — 1 (мен.), 55:30 — 4:1.

Вратари: Билялов — Коротаев.

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

1 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».