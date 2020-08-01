Битва в Татарстане. Русский форвард «Ак Барса» подрался с белорусским гигантом из «Нефтехимика»

«Ак Барс» опубликовал видео с предсезонного матча против «Нефтехимика» (2:3), во время которого произошла драка.

По ходу встречи российский форвард казанцев Михаил Фисенко подрался с белорусским защитником нижнекамцев Романом Граборенко, который выше россиянина на 10 сантиметров и тяжелее на 10 килограмм.

— Говорите, предсезонка скучная? Ну-ну, — подписала видео пресс-служба «Ак Барса».