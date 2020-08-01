Битва в Татарстане. Русский форвард «Ак Барса» подрался с белорусским гигантом из «Нефтехимика»
14:21
«Ак Барс» опубликовал видео с предсезонного матча против «Нефтехимика» (2:3), во время которого произошла драка.
По ходу встречи российский форвард казанцев Михаил Фисенко подрался с белорусским защитником нижнекамцев Романом Граборенко, который выше россиянина на 10 сантиметров и тяжелее на 10 килограмм.
— Говорите, предсезонка скучная? Ну-ну, — подписала видео пресс-служба «Ак Барса».
Говорите, предсезонка скучная? Ну-ну ? pic.twitter.com/WhuNAUsiLq— ХК Ак Барс (@hcakbars) August 1, 2020
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