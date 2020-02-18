«Ак Барс» обыграл «Авангард» и обеспечил себе первое место на «Востоке»

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыграл «Авангард» со счетом 5:3.

Голы у хозяев забили Эмиль Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. В составе омской команды отличились Роб Клинкхаммер, Егор Мартынов и Павел Дедунов.

Для казанцев это третья победа подряд, команда обеспечила себе первое место в Восточной конференции (четвертый раз в истории — 2010, 2015, 2018, 2020).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 5:3 (2:0, 0:0, 3:3)

Голы: Э. Галимов — 14 (Глухов, Галиев), 1:23 — 1:0. Галиев — 15 (Викстранд, Воронков), 19:22 — 2:0. Азеведо — 13 (бол., Кормье, Фрэттин), 43:52 — 3:0. Воронков — 5 (бол., Галиев, Э. Галимов), 48:16 — 4:0. Фисенко — 7 (Лямкин), 52:43 — 5:0. Клинкхаммер — 12 (Пьянов), 53:43 — 5:1. Мартынов — 5 (Фрэнсон, Семенов), 55:58 — 5:2. Дедунов — 8 (Стась), 59:54 — 5:3.

Нереализованный буллит: Зарипов (Ак Барс), 58:56 (Вратарь).

Вратари: Билялов — Гарипов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 34 (9+11+14) — 31 (11+12+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

18 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».