Нападающий Галиев в ближайшее время будет обменян из «Динамо» в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий Станислав Галиев в ближайшее время будет обменян из московского «Динамо» в «Ак Барс».

Форвард уже выступал за казанцев с 2017 по 2021 год. В сезоне-2017/18 Галиев выиграл с клубом Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером плей-офф.

В активе 30-летнего Галиева 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата-2021/22 и 6 (6+0) очков в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.

5 мая в казанский клуб из московского перешли форвард Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов.