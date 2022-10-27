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Сегодня, 09:52

«Ак Барс» может расстаться с нападающим Тарасовым

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» может расстаться с нападающим Даниилом Тарасовым.

Контракт 31-летнего форварда действует до конца этого сезона. Зарплата Тарасова — 40 миллионов рублей в год.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 Тарасов сыграл 9 матчей в составе «Ак Барса» и набрал 1 (1+0) очко.

КХЛ
ХК Ак Барс
Даниил Тарасов (Ак Барс)
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