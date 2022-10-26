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26 октября, 23:40

Ротенберг — о Мичкове: «Бывают и авансы, но место в составе надо заслужить. У нас здоровая конкуренция»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о перспективах нападающего Матвея Мичкова.

— Мичков провел только один матч за главную команду в этом сезоне. Сейчас он играет в ВХЛ. Не закиснет на этом уровне?

— В этом сезоне Мичков сыграл свои первые матчи в ВХЛ. Сегодня он забил победный гол в овертайме. Мы видели — хороший бросок сходу. Значит, он прогрессирует. Наша задача развивать каждого хоккеиста. Даем шанс каждому. Бывают и авансы, но место в составе надо заслужить. У нас здоровая конкуренция — это двигатель прогресса. Конечно, мы мониторим: смотрим каждый его матч, каждую его смену. Смотрим все нарезки, всегда остаемся на связи. Обсуждаем, как он может улучшить свою игру, как он может лучше тренироваться. «СКА-Нева» обыграла лидеров ВХЛ самым молодым составом. Это очень важный результат для нас. Победили «Югру» и «Рубин» — абсолютных лидеров ВХЛ. Наши ребята — Кабуш, Бучельников, Гурзанов — развиваются. Они могли бы играть и в молодежке, но выходят в ВХЛ. Это значит, что мы на правильном пути. У нас одна система — мы рассчитываем на всех. Можем в любой момент выдернуть игрока из МХЛ или ВХЛ, и он не потеряется в основе.

— Большая группа игроков остается в списке травмированных. Расскажите, пожалуйста, последние новости из лазарета. Кого ждать в ближайшее время?

— Как вы знаете, мы не раскрываем нашу внутреннюю кухню. Рассчитываем на всех. Верим, что скоро всех увидим. Наши доктора много работают над этим. Они ночами не спят — ищут, как восстановить ребят. Желаем всем здоровья. Важно, чтобы все были готовы — у нас все только начинается. Каждый соперник играет против нас в свой лучший хоккей. Мы должны только добавлять. Должны выходить на новый уровень. Стремимся к этому. Секретов нет — это работа и дисциплина.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-nieftiekhimik-priess-konfierientsiia-7/
ХК СКА
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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