«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал третью победу подряд
«Локомотив» на выезде победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
За ярославцев отличились Егор Аверин, Сергей Андронов, Максим Березкин и Павел Красковский.
Шайбы казанцев на счету Семена Кошелева и Кирилла Семенова.
«Локомотив» (91 очко) одержал третью победу подряд и занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (80) идет четвертым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Голы: Аверин — 2 (Бут), 0:53 — 0:1. Андронов — 8 (Береглазов), 3:36 — 0:2. Кошелев — 14, 15:49 — 1:2. Березкин — 7 (бол., Гернат, Сергеев), 19:53 — 1:3. Семенов — 11 (бол., Галиев, Войнов), 32:09 — 2:3. Красковский — 10 (Полунин), 45:47 — 2:4.
Вратари: Мифтахов (57:53) — Исаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (8+12+12) — 35 (19+8+8).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 февраля. Казань. Дворец спорта. 2437 зрителей.
|Восточная конференция
|И
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|О
|1
|Авангард
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|43
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|90
|2
|Металлург Мг
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|41
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|25
|88
|4
|Ак Барс
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|39
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|80
|5
|Автомобилист
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|35
|31
|78
|6
|Трактор
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|34
|31
|74
|7
|Лада
|65
|29
|36
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
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|21
|45
|53
|12
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|20
|45
|48
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|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|45
|21
|93
|2
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|65
|43
|22
|92
|3
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|43
|23
|91
|4
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|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|21.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 0
|21.02
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|2 : 4