Определилась первая пара плей-офф КХЛ: «Спартак» сыграет с «Северсталью»

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ определилась первая пара плей-офф в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.

В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Северсталью». Красно-белые гарантировали себе четвертое место в Западной конференции КХЛ после победы «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:2).

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» стартует 29 февраля в Москве. Команды встретятся в плей-офф впервые в истории.