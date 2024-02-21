Определилась первая пара плей-офф КХЛ: «Спартак» сыграет с «Северсталью»
В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ определилась первая пара плей-офф в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.
В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Северсталью». Красно-белые гарантировали себе четвертое место в Западной конференции КХЛ после победы «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:2).
Серия между «Спартаком» и «Северсталью» стартует 29 февраля в Москве. Команды встретятся в плей-офф впервые в истории.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|65
|43
|22
|90
|2
|Металлург Мг
|65
|41
|24
|89
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|66
|35
|31
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|65
|29
|36
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|66
|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
Результаты / календарь
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15.02
16.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|21.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 0
|21.02
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|2 : 4
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