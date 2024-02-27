Канарейкин рассказал об особенностях, которые Силаеву нужно учитывать перед возможным переездом в НХЛ

Бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин поделился мнением о том, когда российскому защитнику «Торпедо» Антону Силаеву лучше уехать выступать в НХЛ.

«Это решение он должен принимать совместно с тренером Ларионовым. Силаев провел только первый сезон во взрослом хоккее. Нужно учитывать физиологию, которую не обмануть. В 17 лет его ждет, в частности, наращивание мышечной массы. Кроме того, Антон должен раскрыться во всех аспектах на хоккейной площадке», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

17-летний Силаев в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, на его счету 3 заброшенные шайбы и 8 результативных передач.