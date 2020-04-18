Агент Зарипова рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте с клубом

Агент нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова Юрий Николаев рассказал, что продолжает вести переговоры о подписании нового контракта с казанским клубом.

— Торгуемся, — цитирует Николаева ТАСС. — Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем это делать после 1 мая.

Контракт Зарипова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля. Нападающий выступает за клуб из Казани с 2017 года, ранее он играл в этой команде с 2001 по 2013 год.

39-летний Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», два раза с магнитогорским «Металлургом»), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей).