Агент Ягра опроверг информацию о переговорах с клубами КХЛ

Агент легендарного нападающего Яромира Ягра Ярослав Зидек опроверг информацию о проведении переговоров с клубами КХЛ. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в Континентальную хоккейную лигу, если не получит предложений от команд НХЛ.

- Я ничего не могу вам сказать по этому поводу, - приводит ТАСС слова Зидека. - Мы просто не получали предложений от клубов КХЛ, Яромир сейчас ведет переговоры с клубами НХЛ, поэтому я просто не знаю, откуда у вас взялась эта информация. Попробуйте позвонить на следующей неделе, может, и поступит какое-то предложение.

Ранее сообщалось, что 45-летний чех не смог договориться с "Флоридой" о подписании нового контракта. В минувшем сезоне зарплата хоккеиста в "Пантерз" составляла 5,5 миллиона долларов, включая бонусы. В завершившемся розыгрыше НХЛ он провел 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

Напомним, что Ягр играет в североамериканской лиге с 1990 года. На данный момент нападающий - самый возрастной хоккеист НХЛ. За это время он провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков.