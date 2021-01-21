Агент Трямкина оценил возможность возвращения защитника в «Ванкувер»

Агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд оценил возможность возвращения игрока в «Ванкувер». Перед началом сезона клуб вел переговоры с россиянином, но руководство «Косаток» затягивало с решением и Трямкин остался в КХЛ.

«Никита сейчас полностью сосредоточен на выступлении в КХЛ. Об НХЛ думать будем позже. У «Ванкувера» была возможность подписать его, Никита терпеливо ждал, но, к сожалению, «Кэнакс» так и не пришли к окончательному решению», — приводит слова агента TSN.

26-летний защитник был выбран «Косатками» на драфте-2014 под общим 66-м номером.

В нынешнем сезоне он набрал 12 (2+10) очков в 48 матчах КХЛ.