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Агент Педана и Бочарова прокомментировал информацию о том, что его клиенты могут покинуть «Динамо

13:32
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Агент Юрий Николаев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что московское «Динамо» планирует расстаться с двумя его клиентами — вратарем Иваном Бочаровым и защитником Андреем Педаном.

«На данный момент никаких конкретных разговоров с руководством «Динамо» по нашим игрокам не было», — сказал Николаев «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний Бочаров дважды сыграл на ноль в 17 матчах. У 28-летнего Педана восемь (2+6) очков в 20 встречах.

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Иван Богун все материалы автора
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