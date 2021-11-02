Агент Педана и Бочарова прокомментировал информацию о том, что его клиенты могут покинуть «Динамо
13:32
Агент Юрий Николаев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что московское «Динамо» планирует расстаться с двумя его клиентами — вратарем Иваном Бочаровым и защитником Андреем Педаном.
«На данный момент никаких конкретных разговоров с руководством «Динамо» по нашим игрокам не было», — сказал Николаев «СЭ».
В нынешнем сезоне 26-летний Бочаров дважды сыграл на ноль в 17 матчах. У 28-летнего Педана восемь (2+6) очков в 20 встречах.
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