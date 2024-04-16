Защитник «Динамо» Миронов перейдет в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», защитник «Динамо» Андрей Миронов не станет продлевать контракт с бело-голубыми.

В ближайшее межсезонье хоккеист перейдет в «Спартак».

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 29-летний защитник провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В Кубке Гагарина-2024 у него 10 игр и 0 очков.